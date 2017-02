மகா சிவராத்திரி - பக்தர்கள் ஓடி ஓடி வழிபடும் பன்னிரு சிவாலயங்கள்

மகா சிவராத்திரி விழா குமரி மாவட்டத்தில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. கல்குளம் மற்றும் விளவங்கோடு தாலுகாவைச் சுற்றி அமைந்துள்ள 12 சிவாலயங்களை பக்தர்கள் ஒன்றாக ஓடி சென்று வழிபட்டு சிவராத்திரியை கொண்டாடு

English summary

Maha Shivaratri: Lord Shiva temples in Kanyakumari district Mahashivaratri day and night, devotees visiting 12 Lord Shiva temples around in Kanyakumari District.