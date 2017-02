மகா சிவராத்திரியும் குமரி மாவட்ட சிவாலய ஒட்டமும்

குமரி மாவட்டத்தில் சிவபக்தர்கள் மகாசிவராத்திரியன்று விரதம் கடைப்பிடித்து பன்னிரண்டு சிவன் கோவில்களுக்குச் செல்வார்கள். இதனை சிவாலய ஓட்டம் என்று கூறுகின்றனர்.

English summary

Mahashivaratri day and night, devotees perform a marathon run by visiting 12 Lord Shiva temples around in Kanyakumari District.