சசிகலா அண்ணன் மகன் மகாதேவன் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.. சசிகலா வரவில்லை

சசிகலாவின் அண்ணன் மகன் மகாதேவனின் உடல் இன்று தஞ்சாவூரில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

English summary

Sasikala's Nephew Mahadevan died due to heart attack near Kumbakonam. His body wsa buried in Thanjavur today.