மகா சிவராத்திரி: சென்னை சிவ ஆலயங்களில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

சிவராத்திரி விழா மயிலாப்பூரில் உள்ள 7 சிவ ஆலயங்களிலும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Mahashivratri celebrations 24th Friday evening 6 PM to 25th morning 6 AM.Mahashivratri throughout the nation or it is believed that the Lord saved the universe by drinking halahal poison which was churned out of ocean by the devas and asuras.