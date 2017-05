போராட்டத்தை திரும்ப பெறாத மருத்துவர்கள் சங்கங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுங்க - ஹைகோர்ட் ஆணை

போராட்டத்தை திரும்பப்பெறாத மருத்துவர் சங்கங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என உயர்நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government to take necessary action to doctors association to continuing strike.