தீபா அணியில் இல்லை... சசிகலா முதல்வராக மைத்ரேயனும் ஆதரவு!

சசிகலா முதல்வர் பதவியை எப்போது வேண்டுமானாலும் ஏற்பார் என மைத்ரேயன் கூறியுள்ளார். தீபா ஆதரவாளர் என கூறப்பட்ட மைத்ரேயனும் இப்போது சசிகலாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MP Maitreyan said that ADMK was ready for general secretary Sasikala to take over as the CM of Tamil Nadu.