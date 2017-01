97% சதவீதம் பேர் சசிகலா முதல்வராக கடும் எதிர்ப்பு.. போயஸ் கார்டனை அலறவைத்த ஆன்லைன் சர்வே முடிவு

சட்டப் பஞ்சாயத்து இயக்கம் நடத்திய ஆன்லைன் சர்வேயில் சசிகலா முதல்வராவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 22:17 [IST]

English summary

According to Satta Panchayat Iyakkam online Survey ADMK Cadres strongly opposed to Sasikala as Party General Secretary.