ஆர்.கே நகர் இடைத் தேர்தலில் ம.ந.கூ போட்டி.. திருமாவளவன் அறிவிப்பு

சென்னை தி.நகரில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில் தொல்.திருமாவளவனும் மார்க்சிஸ் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணனும் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் திருமாவளவன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Makkal nala koottiyakkam, Thol Thiruma and G. Ramakrishnan had a discussion at chennai, T.Nagar Marxist office. After discussion they announced that, they will contest in by-election.