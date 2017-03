ஜெ. பெயரை அழிக்க வந்த "மக்கள் அதிகாரம்".. ஸ்தம்பித்த கோயம்பேடு பஸ் நிலையம்!

ஜெயலலிதாவின் படங்கள், பெயர்களை அகற்றக் கோரி கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை 150-க்கும் மேற்பட்டோர் முற்றுகையிட்டதால் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.

English summary

Makkal Athigaram Movement today gathered CMBT Bus stand to remove the pictures and names of Jayalalitha who was convicted in DA case.