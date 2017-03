உடைந்தது மக்கள் நல கூட்டணி.. திருமா அறிவிப்பு! ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் தனித்து போட்டி

ஆர்.கே.நகரில் மக்கள் நல கூட்டணி முறிவடைந்துள்ளது. போராட்ட களத்தில் எங்கள் கூட்டியக்கம் இணைந்தே செயல்படும். இந்த தேர்தலில் மட்டும் பிரிந்து செயல்பட போகிறோம் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Makkal Nala Kootani is splited, says VCK chief Tirumavalavan in an interview.