காவல்துறையின் அத்துமீறலை கண்டித்து மக்கள் நலக்கூட்டியக்கம் ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு!!

காவல்துறையின் அத்துமீறலைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் நலக்க கூட்டியக்கம் ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்துள்ளது. வரும் 28ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Makkal nalak kootani going to protest on 28th of this month. Makkal nala kootani condemns police action on youngsters to condemnpt police they going to protest.