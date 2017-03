நடிகை பாவனாவிற்கு நிச்சயதார்த்தம் - கன்னட தயாரிப்பாளரை மணக்கிறார்

மலையாள திரைப்பட நடிகை பாவனாவிற்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் கொச்சியில் எளிமையாக நடந்தது. கன்னட தயாரிப்பாளரை திருமணம் செய்கிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actress Bhavan got engaged today to Kannada producer Naveen in Kochi.