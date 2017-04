புதிய தமிழக தேர்தல் ஆணையராக மாலிக் ஃபெரோஸ்கான் பொறுப்பேற்பு

மாநில தேர்தல் ஆணையராக மாலிக் ஃபெரோஸ்கான் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் இன்று பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Governor has appointed, Malik Feroze Khan IAS IAS, as the Tamil Nadu StateElection Commissioner for a period of two years.