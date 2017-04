ஜெர்மனி பெண் வாயில் துணியை திணித்து பலாத்காரம்.. நபரின் கம்ப்யூட்டர் படத்தை வெளியிட்டது போலீஸ்!

மாமல்லபுரத்தில் ஜென்மனி சுற்றுலாப் பயணியை பலாத்காரம் செய்த நபரின் படத்தை போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

Mamallpuram Police has released the accused computerised image. They are searching for then seriously.