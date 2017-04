சென்னையில் தாய்-மகள் கழுத்து அறுத்து படுகொலை.. தப்பிய கொலையாளியை வளைத்து பிடித்த போலீஸ்

தாய் மற்றும் சகோதரியை கழுத்து அறுத்து படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பித்து சென்றவரை போலீசார் வளைத்து பிடித்துள்ளனர்.

English summary

Man has been detained today for the double murder of mother and his sister in Saidapet.