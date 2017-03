ஒரே நபர் வங்கி கணக்கில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் ரூ.246 கோடி டெபாசிட் .. வருமான வரித்துறை அதிர்ச்சி

திருச்செங்கோட்டில் ரூ.246 கோடி பழைய நோட்டுகளை தனது வங்கிக்கணக்கில் ஒருவர் டெபாசிட் செய்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

individual in Tiruchengode in Namakkal district deposited Rs 246 crore in a branch of the Indian Overseas Bank