ஜாமீனில் வெளியே வந்தவர் நடுரோட்டில் துடிக்கத் துடிக்க வெட்டிக் கொலை: வீடியோ

சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வெளியே வந்தவர் நடுரோட்டில் துடிக்கத் துடிக்க வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இதனால் மதுரையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A man, who came out of Jail after getting bail, was hacked to death by gang in Madurai.