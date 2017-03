கோவை திவிக பரூக் கொலை.. மேலும் ஒருவர் சரண்

கோவியில் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தைச் சேர்ந்த பரூக் படுகொலையில் மேலும் ஒருவர் சரணடைந்துள்ளார்.

English summary

Sadam Usan surrendered to Court in connection with the murder of DVK cadre Farook.