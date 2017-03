பெண் போலீசுடன் கள்ள காதல்... போலீஸ்காரை குத்தி கொலை செய்த சக போலீஸ்காரர் கைது!

திருவள்ளூரில் ஆயுதப்படைப் பிரிவில் பணியாற்றி வரும் பெண் காவலரின் வீட்டில் மற்றொரு காவலர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A Armed Force Policeman was murdered in Lady police house in Thiurvallur.