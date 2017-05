கள்ளக்காதல் ஜோடி எரிக்கரையில் மர்ம மரணம்… கொலையா.. தற்கொலையா.. அந்தியூரில் பரபரப்பு: வீடியோ

கள்ளக்காதல் ஜோடி ஒன்று ஏரிக்கரையில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்துள்ளனர். இதனால் அந்தியூரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A man and woman bodies were found at lakeshore in Anthiyur in Erode.