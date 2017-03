10 பேரை காவு வாங்கிய மணப்பாடு படகு விபத்து.. படகோட்டி கைது

மணப்பாடு படகு விபத்தில் படகை இயக்கியதாக செல்வம் என்பவரை குலசேகரன்பட்டிணம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

English summary

10 tourists were died in Manappadu sea as their boat capsized near Tiruchendur. The Boat sailor selvam was arrested