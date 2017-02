கூவத்தூர் ரிசார்ட்ஸ் சென்ற செய்தியாளர்கள் மீது கல் வீச்சு - மன்னார்குடி கும்பல் அட்டகாசம்

கூவத்தூர் ரிசார்ட்ஸ்சில் எம்எல்ஏக்கள் தங்கியுள்ள பகுதிக்கு செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற செய்தியாளர்கள் மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Cheyyur RDO Along with DSP Mamlapuram, Kuvathur Inspector at the Golden bay resort where the AIADMK MLAs are staying.Youths brought from Mannargudi have attacked the mediapersons near Kuvathur resort.