கோடி கோடியாக கொள்ளையடித்த மன்னார்குடி மாபியா கும்பல் சசிகலா குடும்பம் - ஸ்டாலின்

கோடி கோடியாக கொள்ளையடித்த மன்னார்குடி மாபியா கும்பல் சசிகலா குடும்பம் என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 19:51 [IST]

English summary

DMK leadre MK Stalin has blasted Sasikala family for swindling the state and asked the people to throw them away.