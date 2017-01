அதிமுகவை கைப்பற்ற ஒரு குடும்பம் சதி; நடராஜன், திவாகரன் மன்னிப்பு கேட்க கேபி முனுசாமி வலியுறுத்தல்!!

அதிமுகவை கைப்பற்ற மன்னார்குடி குடும்பம் சதி செய்வதாக முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். நடராஜனும் திவாகரனும் அதிமுக தொண்டர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கவும் கேபி முனுசாமி வலியுறுத்தியுள்ள

English summary

ADMK Senior leader and former Minister KP Munusamy said that those who not even a ADMK member of the party trying to capture it.