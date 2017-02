அதிமுகவில் குடி குடும்பத்தை தவிர யாருக்குமே முதல்வர் பதவிக்கான தகுதி கிடையாதா?

அதிமுகவில் மன்னார்குடி குடும்பத்தைத் தவிர தங்களில் ஒருவர் கூட முதல்வர் பதவிக்கு தகுதி இல்லை என நினைப்பது அவலத்தின் உச்சம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu people opposing the ADMK Mla's decision over Sasikala or Mannarkudi gang was only choice to the Chief Minister post.