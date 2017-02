சசிகலா விஷம் கொடுத்து கொன்று விடுவார் என்று அஞ்சினார் ஜெயலலிதா: மனோஜ் பாண்டியன்

"சசிகலா உள்ளிட்டோர் எனக்கு விஷம் கொடுத்துவிடுவாரோ என்று பயம் இருந்தது" என்று ஜெயலலிதா எங்களிடம் தெரிவித்தார் என்று அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளில் ஒருவரான மனோஜ் பாண்டியன் தெரிவித்தார்.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 12:01 [IST]

English summary

Manoj Pandian says Jayalalitha has afrid of Sasikala for poisoning her.