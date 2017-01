ஜெ. மறைவு, சசிகலா கையில் கட்சி.. அதிர்ச்சியில் வெளியேறும் அதிமுக பேச்சாளர்கள்!

சசிகலா கையில் அதிமுக சென்றுவிட்டதால், தொண்டர்களை போலவே, கட்சியின் பல வி.ஐ.பி பேச்சாளர்களும் கட்சியைவிட்டு வெளியேறத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Many prominent speakers from AIADMK leaves the party after Sasikala becomes the party chief.