டெலிபோன் எக்சேஞ்ச் முறைகேடு - சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் மாறன் சகோதர்கள் ஆஜர் - மே 22க்கு ஒத்திவைப்பு

பிஎஸ்என்என் சட்டவிரோத தொலைபேசி இணைப்பக வழக்கில் சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் தயாநிதி மாறன், கலாநிதி மாறன் ஆகியோர் ஆஜராகியுள்ளனர்.

English summary

BSNL telephone exchange case, Kalanidhi Maran and Dayanidhi Maran have appeared before a CBI court in Chennai today and the hearing was posted for May 22. CBI files chargesheet against Maran brothers.