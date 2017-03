டெலிபோன் எக்சேஞ்ச் முறைகேடு - ஏப்.1ல் ஆஜராக மாறன் சகோதரர்களுக்கு சிபிஐ கோர்ட் சம்மன்

டெலிபோன் எக்சேஞ்ச் முறைகேடு வழக்கில் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு கலாநிதி, தயாநிதி மாறனுக்கு சிபிஐ நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 8:22 [IST]

English summary

The Maran brothers have been summoned by the special court of the CBI in connection with the telephone exchange scam. The court issued summons to former Union Minister of Communication and Information Technology Dayanidhi Maran, his elder brother and chairman of Sun Network, Kalanithi Maran among others.