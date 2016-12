சசிகலாவை சந்தித்து ஆசி பெற்ற தங்கமகன் மாரியப்பன்... ஜெ. படம் முன் பதக்கம் வைத்து வணங்கினார்

பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாரியப்பன் போயஸ் கார்டனில் சசிகலாவை சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.

English summary

Mariyappan Thangavelu, who won the gold medal in Rio Paralympics met Sasikala at Poes garden in Chennai.