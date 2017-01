8 நாட்களுக்கு பிறகு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய மெரினா.. போராட்டக்காரர்கள் அனைவரும் வெளியேறினர்

மெரினா கடற்கரை தற்போது ஆள் நடமாட்டம் குறைந்து காணப்படுகிறது. 8 நாட்களுக்கு பிறகு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது மெரினா பகுதி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Marina beach now becomes no man land as all the pro Jallikattu protesters vacate from there.