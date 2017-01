மீண்டும் திரண்ட இளைஞர்கள்.. மெரீனாவில் தொடரும் மாணவர்கள் போராட்டம்

சென்னை மெரீனா கடற்கரையிலிருந்து தடியடி நடத்தி விரட்டப்பட்ட மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மீண்டும் திரண்டு வருகின்றனர்.

Dispersed students and youths are re assembling again in the Chennai's Marina beach.