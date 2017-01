ஜல்லிக்கட்டால் கொந்தளித்துக் கிடக்கும் மெரீனா.. குடியரசு விழா எப்படி நடக்கும்?

சென்னை மெரினா கடற்கரை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் காரணமாக கொந்தளிப்புடன் காணப்படுவதால் இந்த ஆண்டு குடியரசு தின விழா பேரணி நடைபெறுமா என்பது பெரும் சந்தேகத்துக்குரியதாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In marina beach, jallikkattu protest continuing on sixth day. But still only 4 days for rebuplic day celebration. Usually republic day celebration held in kamarajar salai. As kamarajar salai is engaged republic day celebration is becoming a question mark