வரலாறு படைக்கும் மெரீனா.. இளைஞர் படையின் செல்போன் விளக்கொளியில் ஜொலித்தது!

சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோர் செல்போன் விளக்குகளை இயக்கி அதிர வைத்தனர்.

English summary

Chennai Marina beach shined once again in mobile torch light today evening.