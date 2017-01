144 தடை உத்தரவால் களையிழந்த மெரீனா - வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு

பொதுக்கூட்டம் நடத்தவும், பேரணி செல்லவும் மெரீனா கடற்கரையில் 144 தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் சாதாரண பொதுமக்களும், வியாபாரிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

A prohibitory order under Section 144 of the Criminal Procedure Code has been promulgated in Marina and Foreshore areas that fall within the jurisdiction of five police stations.