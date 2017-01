தமிழகத்திற்கு கிடைத்த விருதாக கருதுகிறேன்: பத்மஸ்ரீ விருது குறித்து மாரியப்பன் பெருமிதம்

பாராலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற மாரியப்பனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருதை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு மாரியப்பன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Central government announced Padma shri award for Paralympic gold medalist Mariyappan. Mariyappan says that he consider this award for Tamil Nadu.