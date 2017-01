ஜல்லிக்கட்டு புரட்சிக்கு ஆதரவு: பதக்கத்தை திருப்பி கொடுத்த தங்க தமிழன் மாரியப்பன்!

ஜல்லிக்கட்டு புரட்சிக்கு ஆதரவாக பாரா ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கத்தை திருப்பிக் கொடுப்பதாக அறிவித்துள்ளார் சேலம் மாரியப்பன்.

English summary

Salem Mariyappan also joined Jallikattu uprising. He has announced his paralympic gold medal.