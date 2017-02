அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் யாரை முதல்வராக தேர்வு செய்யனும்? கட்ஜூ சொல்றதை கேளுங்க

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரியும் மயிலாப்பூர் எம்.எல்.ஏவுமான நடராஜை முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என யோசனை தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜூ.

English summary

Former Supreme Court Judge Markandey Katju said that, "I would once again recommend to ADMK members to consider Dr. R. Nataraj, IPS (Retd) for the post of Chief Minister" in his FB page.