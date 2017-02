அரசியல் கட்சிகள் பாணியில் அம்மா கூட்டத்துக்கு அமோகமாக ஆட்சேர்ப்பு.. பரபர திண்டுக்கல்

அரசியல் கட்சிகள் பாணியில் மாதா அமிர்தானந்தமாயி திண்டுக்கல் கூட்டத்துக்கு ஆட்கள் திரட்டப்படுவது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

Mata Amritanandamayi will arrive to Dindigul on Thursday for her satsangs, bhajans.