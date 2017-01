மாட்டுப்பொங்கல் கிராமங்களில் உற்சாக கொண்டாட்டம்- கோவில்களில் நந்திக்கு அபிஷேகம்

பொங்கல் பண்டிகையைத் தொடர்ந்து, கால்நடைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விழாவான மாட்டுப் பொங்கல், தமிழகம் முழுவதும் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mattu Pongal Pongal celebration in Villages for cows and bulls. people worshipped the cows and offered bananas and sweet pongal. The horns of the cows were decorated with kumkum and turmeric powder, tinkling bells and flower garlands were tied around the neck.