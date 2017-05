சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்திலான கேள்விகளே அதிகம்... நீட் எழுதிய மாணவர்கள் கவலை

நீட் தேர்வில் இடம்பெற்ற கேள்விகளில் பெரும்பாலானவை சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே இடம்பெற்றிருந்ததாக தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

English summary

NEET exam questions are based on CBSE standard. Maths, Biology, Chemistry were easy, but Physics was very tough, says Students who wrote this exam for first time.