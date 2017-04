106 டிகிரிக்கு மேல் தகிக்கும் வெப்பம்... அனல் காற்று அதிகரிக்கும் - வானிலை எச்சரிக்கை

தமிழகம் முழுவதும் வெப்பநிலை அதிகரித்து அனல் காற்று வீசி வருகிறது. கரூரில் 106 டிகிரி, நாமக்கல், வேலூரில் 105 டிகிரி வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 15:29 [IST]

English summary

Maximum temperature is likely to be above normal by 2-3 deg Celsius and the same is likely to be between 106 -109 degree Fahrenheit at a few places over interior Tamil Nadu.