அமித் ஷா வீட்டில் துணை ராணுவ துணையோடு ரெய்டு நடத்த வேண்டும்.. மே 17 இயக்கம் ஆக்ரோஷம்

அமித் ஷா எனும் பாஜகவின் தேசிய கட்சி தலைவர் செய்திருக்கும் 500 கோடி ரூபாய் கருப்புப் பணம் குறித்து ‘துணை ராணுவத்தோடு’ ரெய்டு நடத்துவார்களா? என 'மே 17 இயக்கம்' தெரிவித்துள்ளது.

English summary

May 17 iyakkam wants Income tax department has to raid Amitsha house.