விவசாயிகளின் தற்கொலையை தடுக்கக் கோரி சாஸ்திரிபவன் முற்றுகை.. 50க்கும் மேற்பட்டோர் கைது

விவசாயிகளின் தொடர் தற்கொலை மற்றும் மரணத்தை தடுத்து நிறுத்தக் கோரி சாஸ்திரிபவனை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் கைதாகி விடுதலையானார்கள்.

English summary

Periyar DK and May 17 movement staged a protest for preventing farmer suicide at Sastri Bhavan in Chennai, 50 arrested.