தடையை மீறி மெரினாவில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் கூட்டம்... போலீஸ் அராஜகம்! - வீடியோ

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் தடையை மீறி நடத்தப்பட்ட முள்லிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

May 17 organization used to conduct memorial meeting on every May 17 in Marina beach for Ezha Tamilars who died in 2009 war in Srilanka. This year state government did not give permission. Even though they conducted meeting and they got arrested.