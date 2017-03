மிரட்டலுக்கு குடிமகன் அஞ்சலாம்; தமிழகத்தின் முதல் மகன் அஞ்சலாமா?.. டி.ஆர் கேள்வி

சசிகலா தரப்பினரின் மிரட்டலுக்கு சாதாரண குடிமகன் அஞ்சலாம், ஆனால் தமிழகத்தின் முதல் மகனான முதல்வர் அஞ்சலாமா? என்று லட்சிய திமுக தலைவர் டி.ராஜேந்தர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

If a Citizen can afraid for a threat, but not CM says LDMK leader T.Rajendar in a press meet held in Chennai today.