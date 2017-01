பாஜகவுக்கும், காங்கிரஸுக்கும் ஒரு சீட் கூடகிடைக்காது... மயில்சாமி கடும் பாய்ச்சல்

தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கும் சரி, காங்கிரஸுக்கும் சரி ஒரு சீட் கூட கிடைக்காது. அதனால்தான் நமது பிரச்சினைகளை அவர்கள் கண்டு கொள்வதில்லை என்று நடிகர் மயில்சாமி கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Mayilsamy has blasted the National parties for not showing interest in Jallikattu issue.