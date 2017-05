சிறைப்பறவை வைகோ...நாளை காலை புழலில் இருந்து விடுதலையாகிறார்!

தேச துரோக வழக்கில் ஜாமின் பெற்றுள்ள வைகோ நாளை காலையில் சிறையில் இருந்து வெளியாகிறார்.

English summary

After Chennai magistrate court issued bail MDMK Chief Vaiko is set to free from Puzhal prison tomorrow morning 9 o'clock