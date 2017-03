ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல்: மதிமுக புறக்கணிப்பு- வைகோ! யாருக்கும் ஆதரவும் இல்லை!!

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலை தமது கட்சி புறக்கணிப்பதாகவும் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்றும் மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MDMK General Secretary Vaiko said that his party not to contest and extend support to any party or candidate in RK Nagar byelection.