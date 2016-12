மநகூவுக்கு முழுக்கு போட்ட மதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு தாவுகிறது?

மக்கள் நலக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய மதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு செல்லக் கூடும் என தெரிகிறது. இதற்காகத்தான் ரூபாய் நோட்டு விவகாரத்தில் விழுந்தடித்துக் கொண்டு மோடியை வைகோ ஆதரித்தார் எனவும் கூறப்படுகிற

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that MDMK party will return to the BJP lead NDA.